Росіяни перекидають полки і бригади: Сирський повідомив, чи є загроза прориву на Харківщині

Загарбники перейшли до нової тактики на цій ділянці фронту.

Армія Російської Федерації нарощувати угруповання своїх військ у Харківській області - на напрямку головного удару Стрілеча - Липці та в районі Вовчанська. Окупанти перекидають додаткові полки і бригади з інших напрямків і полігонів.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

"Втім, цих сил зараз недостатньо для повномасштабного наступу і прориву нашої оборони. До того ж дії ворога ускладнені посиленням нашої оборони завдяки своєчасному ухваленню рішень щодо перекидання резервів на загрозливі напрямки", - наголосив він.

Тим часом загарбники на півночі Харківщини перейшли до тактики ураження позицій Сил оборони. Окупанти використовують артилерію та керовані авіабомби.

"В цих умовах першочергове значення набуває фізичне знищення літаків-носіїв КАБів, БПЛА-розвідників та корегувальників вогню, захист РЕБом своїх військ, маскування та використання макетів", - наголосив головком.

Сирський повідомив, що Сили оборони удосконалюють системи управління протиповітряної оборони, їх автоматизацію, поєднання з вогневими засобами в комплексі з системою РЕБ.

Нагадаємо, аналітики ISW повідомили, що ЗСУ відновили деякі втрачені позиції у Харківській області - вздовж смуги на південний схід від Лук'янців.

Читайте також: