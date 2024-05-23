Росіяни перекидають резерви: Сирський повідомив про ситуацію на Харківщині 

Під час наступу на Харківщині 2024 армія Російської Федерації зазнала великих втрат особового складу. Наразі окупанти зав'язли у вуличних боях за місто Вовчанськ.

Про це заявив головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський, повідомляє Генштаб.

"Після перших незначних успіхів під час наступальних боїв на Харківщині противник повністю завʼяз у вуличних боях за Вовчанськ та поніс дуже високі втрати в особовому складі штурмових підрозділів", - наголосив головком.

З його слів, наразі ворог з різних напрямків перекидає резерви. Таким чином загарбники намагаючись підтримати активні штурмові дії. Втім, без успіху.

Нагадаємо, аналітики американського Інституту вивчення війни повідомили, що Росія почала наступ на Харківщину раніше запланованого через те, що США розблокували військову допомогу.

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