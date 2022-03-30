Росіяни перекидають в Україну військових з невизнаних Абхазії і Південної Осетії: зведення штабу

Росіяни перекидають в Україну військових з невизнаних Абхазії і Південної Осетії: зведення штабу

Окупанти зіткнулися зі значними проблемами щодо доукомплектування своїх підрозділів в Україні.

Російські окупанти перекинули на територію України бойовиків і власних військових з невизнаних псевдореспублік "Абхазія" і "Південна Осетія" (окупована територія Грузії — Ред.).

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштбау ЗСУ за 30 березня.

Проблеми окупантів з доукомплектацією

Так, з окупованих територій Грузії в Україну було перекинуто підрозділи 4-ї (Цхінвальський район, Південа Осетія) та 7-ї (Абхазія) військових баз, що входять до складу Південного військового округу.

Від 4-ї військової бази до відправили України три БТГр (Батальйонна тактична група — Ред.). Їхня чисельність — до 1200 осіб російських та осетинських загарбників.

З підрозділів 7-ї військової бази було сформовано дві БТГр, а це близько 800 осіб.

За наявною інформацією, збройні сили РФ мають проблеми з комплектуванням. Так, військовослужбовці строкової служби 26-го танкового полку зі складу 47-ї танкової дивізії, які підписали контракти, після їх участі у війні з Україною, почали подавати рапорти з проханням розірвати контракт. Російські солдати просять направити їх в пункт постійної дислокації.

Південь

На тимчасово захоплених територіях Запорізької та Херсонської областей окупанти вчиняють протиправні дії стосовно місцевого населення.

Так, в населеному пункті Велика Білозірка, підрозділи росіян розосередились по всьому населеному пункту та розташували техніку між житлових будинків.

У Мелітополі загарбники на підступах до міста обладнали блокпости та посилили перепускний режим.

Російські окупанти продовжують грабувати домівки та квартири місцевих жителів, затримувати проукраїнських активістів та працівників державних органів України.

Донбас

У так званій "ЛНР" ватажки бойовиків планують провести чергову хвилю "мобілізації" від 1 квітня. Генштаб не виключає, що бойовики будуть зганяти населення до своїх формувань і на нещодавно захоплених територіях області.

Українські захисники на Донецькому та Луганському напрямках за минулу добу відбили 4 атаки російських окупантів. Наші воїни знищили 7 танків, 7 одиниць броньованої, 2 одиниці автомобільної техніки та протитанкову гармату. Противник зазнав втрат і у живій силі.

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