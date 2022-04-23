Росіяни перекидають всі батальйонно-тактичні групи з Білорусі на схід України - ГУР Міноборони

Противник закінчує перегрупування військ та намагається знайти "найбільш вразливі місця" ЗСУ.

Російські окупанти перекидають всі батальйонно-тактичні групи, які до цього часу були зосереджені на території Білорусі, біля північних кордонів України, на схід України.

Про це повідомив ​представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький у ефірі національного телемарафону.

"Противник зараз по всіх напрямках намагається визначити найбільш вразливі місця Збройних Сил України для того, щоб почати широкомасштабний наступ і закріпити свій успіх, насамперед у Донецькому операційному районі", - сказав він.

Він також наголосив, що російське керівництво, як завжди, говорить неправду.

"Так, дійсно, вони можуть відмовитись від широкомасштабного штурму саме цього об’єкта, але, за нашими даними, вони планують залучити росгвардію, планують залучити інші структури, в тому числі структури ФСБ, які будуть продовжувати наступ саме на завод “Азовсталь” для того, щоб знищити наш спротив", - зазначив він.

Нагадаємо, окупанти підготували близько 200 вагнерівців, групу перекинули у район Новобахмутівки на Донеччині.

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