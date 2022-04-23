Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Росіяни перекидають всі батальйонно-тактичні групи з Білорусі на схід України - ГУР Міноборони

Дата публікації
Перегляди
1280
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Росіяни перекидають всі батальйонно-тактичні групи з Білорусі на схід України - ГУР Міноборони

Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Противник закінчує перегрупування військ та намагається знайти "найбільш вразливі місця" ЗСУ.

Російські окупанти перекидають всі батальйонно-тактичні групи, які до цього часу були зосереджені на території Білорусі, біля північних кордонів України, на схід України.   

Про це повідомив ​представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький у ефірі національного телемарафону.

"Противник зараз по всіх напрямках намагається визначити найбільш вразливі місця Збройних Сил України для того, щоб почати широкомасштабний наступ і закріпити свій успіх, насамперед у Донецькому операційному районі", - сказав він.

Він також наголосив, що російське керівництво, як завжди, говорить неправду. 

"Так, дійсно, вони можуть відмовитись від широкомасштабного штурму саме цього об’єкта, але, за нашими даними, вони планують залучити росгвардію, планують залучити інші структури, в тому числі структури ФСБ, які будуть продовжувати наступ саме на завод “Азовсталь” для того, щоб знищити наш спротив", - зазначив він.

Нагадаємо, окупанти підготували близько 200 вагнерівців, групу перекинули у район Новобахмутівки на Донеччині. 

Читайте також:

Олег Жданов оцінив ситуацію в Маріуполі і пояснив плани Росії на другу фазу війни (жестовою мовою)

Олег Жданов оцінив ситуацію в Маріуполі і пояснив плани Росії на другу фазу війни (жестовою мовою)
Наступна публікація