Росіяни перекинули 30 танків на Запоріжжі: хочуть посилити контроль над трасою

Армія Російської Федерації намагається посилити свою присутність у Запорізькій області.

Зокрема, йдеться про окуповану частину регіону та кордону Донецької області на лінії Оріхів-Гуляполе. Росіяни посилити контроль над трасою Т0812, що пролягає територією Оріхівського та Василівського районів.

Про це свідчать дані американського Інституту вивчення війни (ISW).

Загарбники країни-агресорки перекинули 30 танків Т-62. Їх розмістили на вогневих пунктах у тимчасово захопленій Василівці. Американські дослідники наголошують, що таким чином РФ планує підтримку операцій на північному сході Запоріжжя.

Крім того, в ISW зазначають, що російська армія проводила атаки з РСЗВ та розвідувальні операції у Миколаївській області та активізує операції на Херсонщині у відповідь на нещодавні українські контратаки на цьому напрямку.

Нагадаємо, розпочалася 106 доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. Російські окупанти продовжують проводити наступальні дії на кількох напрямках. Зокрема, окупанти шукають слабкі місця в обороні ЗСУ і наступають на Слов'янськ. Детальніше про ситуацію на фронті - у ранковому зведенні Генштабу 9 червня.

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