Росіяни перекинули частину своїх сил від Дніпра: розвідка Британії розповіла цікаві деталі

Після підриву Каховської ГЕС російські окупаційні війська змогли провести передислокації та посилити інші напрямки на фронті. Зокрема, Бахмутський та Запорізький.

Про це повідомили у розвідці Міністерства оборони Великої Британії.

"Протягом останніх десяти днів Росія, ймовірно, почала передислокацію підрозділів свого Дніпровського угруповання військ (ДГЗ) зі східного берега Дніпра для посилення Запорізького та Бахмутського напрямків", - йдеться у звіті.

За даними британської розвідки, перекидання потенційно задіє кілька тисяч військовослужбовців 49-ї армії. Зокрема, її 34-у окрему мотострілецьку бригаду, а також підрозділи ВДВ та морської піхоти.

"Передислокація угруповання "Дніпро", ймовірно, відображає думку Росії про те, що велика українська атака через Дніпро тепер менш ймовірна після обвалення Каховської греблі і спричиненої цим повені", - зазначають у британському Міноборони.

Нагадаємо, українські війська звільнили від російських загарбників село П'ятихатки Запорізької області, за яке точились запеклі бої. Вцілому підрозділи на таврійському напрямку просунулися в глибину противника до 7 км, а звільнена на півдні площа складає 113 квадратних кілометрів.

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