Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Росіяни перекинули частину своїх сил від Дніпра: розвідка Британії розповіла цікаві деталі

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
Дата публікації
Перегляди
2422
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Росіяни перекинули частину своїх сил від Дніпра: розвідка Британії розповіла цікаві деталі

РФ після підриву Каховської ГЕС перекидає частину сил від Дніпра на схід. / Фото: Associated Press

Переміщення сталося після підриву ГЕС.

Після підриву Каховської ГЕС російські окупаційні війська змогли провести передислокації та посилити інші напрямки на фронті. Зокрема, Бахмутський та Запорізький.

Про це повідомили у розвідці Міністерства оборони Великої Британії.

"Протягом останніх десяти днів Росія, ймовірно, почала передислокацію підрозділів свого Дніпровського угруповання військ (ДГЗ) зі східного берега Дніпра для посилення Запорізького та Бахмутського напрямків", - йдеться у звіті.

За даними британської розвідки, перекидання потенційно задіє кілька тисяч військовослужбовців 49-ї армії. Зокрема, її 34-у окрему мотострілецьку бригаду, а також підрозділи ВДВ та морської піхоти.

"Передислокація угруповання "Дніпро", ймовірно, відображає думку Росії про те, що велика українська атака через Дніпро тепер менш ймовірна після обвалення Каховської греблі і спричиненої цим повені", - зазначають у британському Міноборони.

Нагадаємо, українські війська звільнили від російських загарбників село П'ятихатки Запорізької області, за яке точились запеклі бої. Вцілому підрозділи на таврійському напрямку просунулися в глибину  противника до 7 км, а звільнена на півдні  площа складає 113 квадратних кілометрів.

Читайте також: 

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
2422
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація