Росіяни перекинули до Криму новітні ЗРК С-500: що кажуть про це в ЗСУ

В тимчасово анексованому Криму з'явилися найновіші елементи зенітного ракетного комплексу С-500. Втім, це не зможе показати щось кардинально нове в роботі російської ППО.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук.

"Якихось нових принципових рішень, які дозволять протистояти системам озброєння, яке застосовувалося по Криму, принципових рішень, принципових змін у цьому рішенні немає", - заявив Плетенчук.

З його слів, різниця нових комплексів і старих - в електронному начинні. Втім, воно тепер "досить складне для росіян в сенсі експорту". Адже агресорка Росія таку електроніку сама не виробляє.

Нагадаємо, раніше голова українського ГУР Кирило Буданов повідомляв, що росіяни перекинули до Криму новітні ЗРК С-500. Такі дії ворога керівник розвідки називає "цілком очевидними".

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