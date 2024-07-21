Росіяни перекинули морпіхів Тихоокеанського флоту на північ Харківщини: Волошин – про наступ ворога

Також відбуваються перегрупування та ротації загарбників у районі Вовчанська.

Російське військове командування перекинуло додаткові штурмові групи, зокрема, морпіхів Тихоокеанського флоту до населеного пункту Глибоке на півночі Харківщини, щоб підготуватися до наступальних дій.

Про це в коментарі для LIGA.net розповів речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин.

У районі Глибокого окупанти перемістили додаткові штурмові групи 155 окремої бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту та 18 мотострілецької дивізії 11 армійського корпусу, повідомив Назар Волошин.

За його словами, там загарбники використовують дрони для дистанційного мінування місцевості, а на території населеного пункту Муром у РФ було зафіксовано прибуття додаткових військових зі складу 41 мотострілецького полку 72 мотострілецької дивізії, щоб поповнити поточний некомплект особового складу.

Що зараз відбувається у Вовчанську

За словами речника, у районі центру та сходу міста Вовчанськ росіяни продовжують перегруповувати штурмові групи з-поміж двох мотострілецьких бригад та одного полку.

"Це робиться задля продовження штурмових дій", – зазначив військовий.

Він також назвав угруповання ворога там, а а саме:

138 окрема мотострілецька бригада,

1009 мотострілецький полк 6 армії,

128 окрема мотострілецька бригада 44 армійського корпусу,

штурмовий загін 153 танкового полку 47 танкової дивізії Збройних сил РФ було виведено на відновлення – натомість його позиції зайняли окупанти зі 128 окремої мотострілецької бригади 44 корпусу та бойовики "Ахмату".

Нагадаємо, згідно зі звітом Інституту вивчення війни (ISW), російська армія продовжує наступ у Харківській області. Ворог перекинув додаткові штурмові групи поблизу Глибокого для відновлення наступу.

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