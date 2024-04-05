Росіяни переконують, що знищили 40 повітряних цілей у Ростовській області, де розміщений військовий аеродром

"Сили ППО" нібито знищили понад 40 цілей у Ростовській області.

Про це інформує місцева російська влада.

Водночас пошкоджено електростанцію. Без світла лишилися десятки житлових будинків.

"Наразі ведуться роботи з відновлення енергопостачання. Інформації про постраждалих наразі не було", - переконують росіяни.

Нагадаємо, що найімовірніше, що під ударом невідомих безпілотників опинився аеродром з авіацією в Морозовську, на якому базується 559-й гвардійський бомбардувальний авіаційний полк, у складі якого три ескадрильї винищувачів Су-34. Саме з них росіяни запускають КАБи по українських містах.

Додамо, що у ніч на 17 грудня 2023 по аеродрому було завдано удару БПЛА. Мінімум один літак отримав ушкодження.

Цікаво, що сам Морозовськ слугує орієнтиром російсько-української етнічної межі.

Нагадаємо, військовий експерт Іван Киричевський прокоментував удар по нафтопереробному заводу в російському Татарстані, який, на його думку, продемонстрував значні прогалини в системі ППО РФ. За його словами, сам факт успішного виконання атаки свідчить про те, що проблеми з ППО у росіян навіть більші, ніж можна було уявити.

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