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Росіяни переобладнали дитячі табори на військові шпиталі на окупованій Луганщині: подробиці

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Росіяни переобладнали дитячі табори на військові шпиталі на окупованій Луганщині: подробиці

Окупанти використовують дитячі табори для військових шпиталів у Макаровому та Лимані на Луганщині. / Фото: Державне бюро розслідувань

Випадки відомі у Макаровому та Лимані.

Військові окупанти переобладнують дитячі оздоровчі табори на військові шпиталі на тимчасово захоплених територіях Луганської області. 

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу.

У населеному пункті Макарове на території дитячого оздоровчого табору російська армія облаштувала військовий шпиталь, де перебуває понад 100 поранених окупантів. На території табору також є російська військова техніка та блокпости. В безпосередній близькості розташовані житлові будинки місцевих мешканців, наголошують у Генштабі.

Подібна ситуація виникла в Лиман Луганської області. У місті  російські окупанти переобладнали під військовий шпиталь дитячий оздоровчий табір "Ялинка". Там на лікуванні також перебуває понад 100 поранених росіян, які воюють в Україні.

Як повідомлялося, на окупованій території Херсонської області військові Російської Федерації прикриваються місцевими мешканцями як "живим щитом". Відомо, що військове командування розселяє військовослужбовців у приватних будинках, де живуть цивільні люди.

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Дата публікації
Перегляди
288
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