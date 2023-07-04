Росіяни переобладнали дитячі табори на військові шпиталі на окупованій Луганщині: подробиці

Випадки відомі у Макаровому та Лимані.

Військові окупанти переобладнують дитячі оздоровчі табори на військові шпиталі на тимчасово захоплених територіях Луганської області.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу.

У населеному пункті Макарове на території дитячого оздоровчого табору російська армія облаштувала військовий шпиталь, де перебуває понад 100 поранених окупантів. На території табору також є російська військова техніка та блокпости. В безпосередній близькості розташовані житлові будинки місцевих мешканців, наголошують у Генштабі.

Подібна ситуація виникла в Лиман Луганської області. У місті російські окупанти переобладнали під військовий шпиталь дитячий оздоровчий табір "Ялинка". Там на лікуванні також перебуває понад 100 поранених росіян, які воюють в Україні.

Як повідомлялося, на окупованій території Херсонської області військові Російської Федерації прикриваються місцевими мешканцями як "живим щитом". Відомо, що військове командування розселяє військовослужбовців у приватних будинках, де живуть цивільні люди.

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