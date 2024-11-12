Росіяни переміщають штурмові групи до Запорізької області: чи є загроза нового наступу

Армія РФ переміщає на передові позиції на півдні Запорізької області підготовлені штурмові групи. Ворог може може від планувати штурми на півдні регіону.

Про це повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин в ефірі "Суспільне.Студія".

За його словами, на Оріхівському напрямку російські військові проводять розвідку та готують штурмові групи. Загарбники прагнуть стерти так званий "Роботинський виступ", що захопили ЗСУ під час контрнаступу. Окупанти мають на меті просуватися до Оріхова для контролю над логістичними шляхами між Запоріжжям і сходом України.

Українські військові також мають успіхи. Зокрема, беруть полонених і завдають потужних ударів по окупантах.

"Військові ГУР та оперативного угрупування військ "Таврія" виявили скупчення військових – Псковських десантників в Запорізькій області й був завданий ракетний удар. Армія РФ зазнала втрат у живій силі та техніці", - розповів Волошин.

Російська армія також активізувалася на Гуляйпільському та Времівському напрямках. Ворог прагне взяти під контроль важливі логістичні шляхи, а також прорвати позиції Сил оборони України на північ у напрямку Рівнопілля та Великої Новосілки.

Як повідомлялося, військовий експерт Михайло Жирохов оцінив шанси росіян на штурм Запорізької області. Після невдалого наступу 2023 року на Запорізькому напрямку вибудувана доволі потужна друга лінія оборони, друга лінія фортифікацій.

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