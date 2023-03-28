"Росіяни переміщують резерви": Андрющенко розповів про ситуацію у Маріуполі

За словами мера міста, зараз у Маріуполі розміщено менше техніки, ніж було до цього.

На сьогодні окупанти в Маріуполі перш за все намагаються убезпечити свої системи ППО.

Про це розповів мер Маріуполя Петро Андрющенко, передає 24 канал.

За його словами, після численної "бавовни" там ворог відчуваю себе дуже невпевнено.

"Окупанти в Маріуполі переміщують резерви Крутяться навколо міста, таке відчуття, що вони чогось чекають і тому не знають, куди зараз посунути свої резерви", - розказує Андрющенко.

На його думку, така метушня росіян може бути пов'язана із зміною керівництва окупантів та з очікуванням українського контрнаступу.

"Навіть по кордону Запорізької та Донецької областей в районі Розівки, там, де раніше не було нічого, ворог почав терміново будувати лінії оборони. Зараз окупанти в Маріуполі перш за все намагаються убезпечити свої системи ППО. Після підривів, гучних фіксацій їхніх переміщення, видно, що вони рухають свою протиповітряну оборону з місця на місце, аби сховати", - підкреслив мовець.

Андрющенко додав, що раніше до Маріуполя рухалися танки з Новоазовська, тепер рух припинився. Мовиться про модернізовані танки Т-72, Т-80, ЗСУ відстежує їх і знає, де вони перебувають.

"Зараз в Маріуполі розміщено менше техніки, ніж було до цього. Переважно спостерігається рух паливозаправників, вантажівок з боєкомплектами. Шукаємо де вони її швартують і шукаємо як, коли і де вони заходили в Маріупольський порт. Підсумовуючи можна сказати, що вони готують порт як військову базу, – резюмував спікер.

Нагадаємо, радник мера Маріуполя Петро Андрющенко назвав ім'я того, хто віддавав накази про бомбардування драмтеатру, пологового будинку та дитячої лікарні в Маріуполі.