Росіяни переплутали та відкрили вогонь по власних підрозділах у Вовчанську - є втрати

Російські військові у Вовчанську на Харківщині відкрили вогонь по власних підрозділах із реактивних систем залпового вогню. Окупанти зазнали втрат.

Про це інформує ОТУ "Харків".

"У Вовчанську противник у вечірній час в північній частині міста здійснив спробу доставки особового складу із застосуванням автомобільної техніки, яку в результаті вогневого ураження, було знищено. Застосував РСЗВ по районам, прилеглим до Агрегатного заводу, чим завдав втрат власним підрозділам. Проводить заходи евакуації санітарних втрат та логістичного забезпечення", - сказано у повідомленні.

в ОТУ додають, що в районі населеного пункту Глибоке противник здійснює поодиноке переміщення особового складу, аби поповнити некомплект на передових позиціях. Проводить інженерну розвідку маршрутів висування. Намагається відшукати нові маршрути для здійснення заходів логістичного забезпечення.

А неподалік Лукʼянців нарощує систему зв’язку, провів заходи логістичного забезпечення. В районі населеного пункту Тихе провів заведення особового складу на передові позиції, основну увагу зосередив на здійсненні повітряної розвідки з метою виявлення підрозділів Сил оборони України.

Нагадаємо, росіяни посилили на Донецькому напрямку артобстріли та удари дронами.

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