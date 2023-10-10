Росіяни переплутали власний танк Т-90 з ізраїльською "Меркавою" і поглумилися зі своїх загиблих вояків

Мережею ширяться фото розбитого терористами ізраїльського танку "Меркава". Однак насправді це російський Т-90, знищений в Україні.

Росіяни заявили, що нібито терористи з ХАМАС перетворили на мотлох ізраїльський танк "Меркава" під час нападу на Ізраїль. Такі дописи поширюються в соцмережах з відео підбитого танку. Однак він насправді виявився російським Т-90.

Про це пише Центр стратегічних комунікацій.

"Картинка, яка ілюструє дописи, – це скриншот з відео командувача Сухопутних військ ЗСУ Сирського, який показав момент знищення російського сучасного танка Т-90 воїнами роти ПТРК з 66-ї ОМБр на Лиманському напрямку", - повідомляють в ЦСК з посиланням на проєкт "Без брехні".

Фейк поширюють арабською та англійською мовами, але й російські пропагандисти не пройшли повз. Так, "воєнкор" Руденко написав, що "найкращі" ізраїльські танки бійці ХАМАС легко палять українською зброєю".

Скриншот посту так званого "воєнкора" Руденко у Telegram. Нині він видалений.

"Таким чином він намагався не лише принизити Ізраїль, а й поширити наратив про передачу Україною західної зброї терористам", - додали в Центрі.

Нагадаємо, у керівника ГУР Кирила Буданова викрили план російських пропагандистів щодо продажу західної зброї терористам ХАМАС.

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