Росіяни пересідають з броньованих машин на вантажівки: в Forbes назвали причину

Російські війська в Курській області зазнали катастрофічних втрат у важкій техніці, що змусило їх пересідати з броньованих танків і БМП на нові вантажівки.

Про це повідомив аналітик Forbes Девіда Акса.

З 6 серпня по 26 листопада росіяни втратили 364 одиниці техніки, здебільшого танки, БМП і вантажівки. Враховуючи масштаби втрат, це може бути лише початком, оскільки РФ намагається замінити броньовані машини новими, менш захищеними транспортними засобами.

"За прогнозами українського розвідника Kriegsforscher, гусеничних машин буде менше, а колісних — більше. Це може означати зменшення кількості танків, бойових машин БМП і БМД та броньованих тягачів МТ-ЛБ. Це може означати збільшення кількості броньованих вантажівок "Тигр" і "Тайфун". Колісні бойові машини БТР-82 вже надходять на передову в більшій кількості", - йдеться в матеріалі.

Запаси старих машин у Росії поступово вичерпуються, і негативний вплив міжнародних санкцій на виробництво нової техніки стає дедалі помітнішим. Однак російські заводи знайшли вихід, адаптуючись до ситуації: вони почали виробляти простіші колісні машини, замінивши більш складні гусеничні моделі.

За словами Акса, погана новина для ЗСУ в Курській області полягає в тому, що російська армія не буде обмежена у техніці, однак є й позитивний аспект.

"Хороша новина полягає в тому, що нові російські машини менш потужні, ніж старі, які вони замінюють. Одна з причин, через яку нова вантажівка "Тигр" важить лише вісім тонн — удвічі менше, ніж стара БМП-2, - полягає в тому, що "Тигр" має на третину менше броні, ніж БМП-2. Не менш тривожним для російських військ є те, що гусенична БМП-2 набагато мобільніша в багнюці, сльоті та снігу, ніж будь-яка вантажівка. Вантажівки будуть змушені дотримуватися нечисленних доріг, що зробить їх пересування передбачуваним для українських операторів безпілотників і артилеристів", - заявив Акс.

Нагадаємо, президент Україні Володимир Зеленський пояснив, чому для Путіна такий важливий наступ на Курщині.

Читайте також: