Росіяни перетнули кордон на Чернігівщині: нове вторгнення чи ворожа ІПСО

Російські ЗМІ активно поширювали свою інформацію про те, що 15 листопада їм вдалося перетнути кордон з Чернігівською областю. Однак в Генштабі ЗСУ та Держприкордонслужбі не підтвердили таку інформацію. Також спростував таку інформацію керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко.

Про те чи справді було це вторгнення або ж лише імітація нападу від диверсійно-розвідувальних груп (ДРГ) – читайте у матеріалі ТСН.ua.

Окупанти на Чернігівщині

Росіяни активно говорили у соцмережах про те, що їм вдалося перетнути кордон на Чернігівщині, зокрема біля сіл Мурав'ї та Грем'яч Новгород-Сіверської громади встановили триколори.

Речник державної прикордонної служби Андрій Демченко в коментарі "УП" наголосив, що загроза від російських ДРГ нікуди не зникла, зокрема і на Чернігівщині. Він зазначив, що активність диверсантів останнім часом суттєво зменшилася, проте Росія продовжує використовувати диверсійні групи для психологічного впливу.

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"Сьогодні українські захисники на Чернігівщині виявили російський триколор, який був встановлений неподалік кордону на зруйнованому мосту через річку Судость. Заява російських пропагандистів, що ДРГ зайшла в Грем`яч не відповідає дійсності. Міст, біля якого диверсанти противника встановили свою ганчірку, вони не переходили", – додав речник ДПСУ.

За словами Демченка, територія, де від кордону діяла ДРГ фактично відмежована річками, а в населених пунктах, які знаходяться між річками і кордоном, ніхто не проживає. Зокрема, часті підтоплення унеможливлюють облаштування належних фортифікаційних укріплень.

"На даний час на цьому напрямку залучені необхідні додаткові засоби від підрозділів Сил оборони України та діють протидиверсійні резерви. Тож не варто піддаватися на інформаційно-психологічний вплив противника. Українські захисники знищували і продовжать нищити ворога та його диверсантів", – зауважив речник ДПСУ.

Росіяни не перейшли зруйнований міст від кордону

У своєму Telegram-каналі, керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко зазначив, що інформація щодо "заходу дрг в село Грем’яч, Чернігівської області" з російськими прапорами неправдива.

Для спростування повідомлень у росЗМІ, Коваленко навів кілька аргументів:

по-перше, росіяни не перейшли зруйнований міст від кордону, тому від початку інформація є брехнею;

по-друге, у червні була дуже схожа історія була з Рижівкою на Сумщині: "хтось десь з‘явився, зняв прапор і втік", – зауважив керівник Центру протидії дезінформації РНБО

Він також додав, що ніякої загрози вторгнення на Чернігівщину немає, лише загроза ДРГ.

ДРГ у Чернігівській області – фейкова перемога росіян

Повідомляючи про початок «невідомої операції» в Чернігівській області, окупанти намагаються сіяти паніку серед українців. Зокрема, росіяни поширюють неправдиві відомості, що ЗСУ деморалізовані та втікають, повідомляє DeepState в Telegram.

Як зауважили у ДПСУ після знищення моста біля Грем'яча, села Мурав'ї, Новоселівка та Колос стали відрізані річками Десна та Судость. Проте місцевих жителів там немає.

Очевидно, що створення спостережних пунктів у цій ситуації недоцільно для ЗСУ, адже будуть просто загиблі чи зниклі безвісти. Відповідно обороняти даний півострів сенсу немає. Проте російські загарбники зайшли на пусту територію і оголосили про велику "побєду".

"Ще вони умудрилися сходити до знищеного моста (це було зі сторони півострова) і поставити ще там свою ганчірку", – йдеться в повідомленні.

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Такі дії ворог використовує лише для того, щоб створити паніку серед людей, які не користуються мапами та дивляться лише новини.

Нагадаємо, раніше ТСН.ua повідомляв, що росіяни хочуть вдарити по інфраструктурі, для того їм потрібні репетиції обстрілів.

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