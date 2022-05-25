"Росіяни переважають": в Міноборони описали плани окупантів на Сєвєродонецькому напрямку

"Росіяни переважають": в Міноборони описали плани окупантів на Сєвєродонецькому напрямку

Російські війська намагаються взяти в оточення українських військових на Сєвєродонецькому напрямку Луганської області. Окупанти мають там перевагу в озброєнні та кількості особового складу.

Ситуація в районі Сєвєродонецька залишається напруженою.

Про це розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр у прямому ефірі спільного інформаційного марафону UAразом на українських телеканалах.

"Мета ворога – взяти в оточення війська Об'єднаних сил. Зараз ворог це і намагається зробити. Дійсно, росіяни переважають зараз і за озброєнням, і за кількістю особового складу", – розповіла заступниця міністра.

Проте, наголосила Маляр, навіть у таких несприятливих умовах українські захисники чинять опір і не лише біля Сєвєродонецька. Сили нерівні й на інших напрямках.

Нагадаємо, як повідомили в Луганській ОВА, окупанти підібралися до Сєвєродонецька на відстань міномета.

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