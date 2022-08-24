Росіяни переводять моряків та ракетників у піхоту - розвідка про брак людей в окупаційній армії

Російські окупанти доукомплектовують піхоту за рахунок моряків та ракетників.
Окупанти пропонують своїм ракетникам ставати піхотою, щоб взяти участь у війні проти України, проте охочих майже немає.
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
"З метою доукомплектування підрозділів, які залучаються до збройної агресії щодо України, у підрозділах ракетних військ стратегічного призначення проводиться набір особового складу, який добровільно виявить бажання взяти участь у війні проти України. Станом на 22 серпня таке бажання висловив лише 1% військовослужбовців від загальної кількості необхідного особового складу", - йдеться у повідомленні.
Також окупаційна армія намагається залучити до війни морську піхоту, що призводить до втрати ними спроможностей, необхідних для виконання завдань під час морських десантних операцій.
"Внаслідок бойового застосування в якості мотострілецьких підрозділів вони зазнають значних втрат в особовому складі. Серед них – великий відсоток тих, хто має досвід висаджування та ведення бойових дій на необладнаному узбережжі. А доукомплектування здійснюється за рахунок військовослужбовців екіпажів кораблів флотів (флотилій), які перед відправленням до зони бойових дій проходять лише базову підготовку протягом двох тижнів. Це додатково знижує боєздатність підрозділів", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, Жданов розповів, якими ракетами Росія обстрілює Україну.
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