Росіяни перевозять військову техніку поромною переправою через Керченську протоку

На поромній переправі через Керченську протоку в тимчасово окупованому Криму утворилася величезна черга, оскільки росіяни намагаються перекидати військову техніку через неї.

Про це в інтерв'ю Укрінформу розповів заступник постійного представника президента України в АРК Денис Чистіков.

"Усім вже відомо, які черги на переправу через Керченську протоку. А утворюються вони, зокрема, й тому, що пороми перевозять, у першу чергу, російську військову техніку. Тобто як тільки військова техніка прибуває з боку РФ, вся черга зупиняється і чекає. Це викликає невдоволення водіїв вантажівок, місцевого населення. І якщо росіяни не налагодять рух ешелонів залізницею, черги на переправі будуть іще більшими", - зазначив він.

Також, за його словами, тепер людям радять користуватися так званим сухопутним маршрутом, що проходить через новоокуповані території Херсонської, Запорізької областей. Однак, кримчани бояться їздити цими шляхами.

"Окупанти запевняють, що цей маршрут безпечний, та ми чудово розуміємо, що поруч – лінія зіткнення, ідуть бойові дії, тому гарантувати безпеку не може ніхто. Першу колону вони, мабуть, показово супроводжуватимуть, і вона якось зможе проїхати, а потім все пустять на самоплив, і буде важко проконтролювати, чи цей шлях функціонує", - зазначив він.

Вибух на Кримському мосту

У суботу, 8 жовтня, близько 6-ї години ранку на Кримському мосту пролунав вибух.

Згодом ЗМІ РФ повідомили про п'ятьох загиблих внаслідок вибуху.

Згодом стало відомо, що під час вибуху на Кримському мосту загинув суддя, який слухав справу проти доньки Кадирова.

Президент Росії Володимир Путін назвав вибухи на Кримському мосту "терактом" та звинуватив у всьому Україну.

У Міноборони України підтвердили, що після вибуху на Кримському мосту російські загарбники на півдні не можуть отримати необхідного забезпечення.

Політичний експерт Дмитро Васильєв наголосив, що підрив Кримського мосту – робота російських спецслужб. Його могли знищити якимось плавзасобом знизу.

Командувач Об'єднаних сил, генерал-лейтенант Сергій Наєв вважає, що до вибуху на Кримському мосту причетні силові структури Росії, між якими зараз йдуть розбірки.

За даними британської розвідки, через підрив Кримського мосту Росія збільшує матеріально-технічне постачання через Маріуполь.

Читайте також: