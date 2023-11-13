Росіяни перейшли в наступ: офіцер ЗСУ попередив про нову тактику окупантів на Бахмутському напрямку

Російські окупанти активно намагаються провести атаки на позиції Сил оборони України в районі Бахмута протягом останнього тижня. Ситуація лишається напруженою.

Про це повідомив в ефірі телеканалу FREEDOM заступник командира штурмового батальйону 5-ї окремої штурмової бригади ЗСУ Олексій Тарасенко.

Ситуація на Бахмутському напрямку

“На жаль, ситуація дуже напружена, противник намагається атакувати вже кілька днів. У нього підійшли свіжі сили. І нові підрозділи, і старі отримали підкріплення в особовому складі”, — розповів військовий.

“Також спостерігаємо, що динаміка зменшення кількості боєприпасів у противника зараз припинилася, він явно отримав нові боєприпаси і значно посилив обстріли наших позицій, а також ближніх тилів”, — зауважив Олексій Тарасенко.

Що в районі Кліщіївки

Кілька днів тому противник атакував силами доштурмової роти на Кліщіївському напрямку, говорить військовий: “Дійшло навіть до залізничного полотна, але противник був відкинутий на колишні позиції”.

Ворог намагається новими силами просунутися в цьому напрямку, повернути колишні позиції, зазначив він.

“Очевидно, що для противника суттєвою є сама назва “Кліщіївка”, як і назви інших звільнених населених пунктів. Для них не стільки важлива, на мою думку, територія, скільки “бренд” у їхніх новинах, що вони повернули один із населених пунктів. Цього, звичайно ж, зараз не буде. У ворога немає суттєвих успіхів на нашому напрямку”, — наголосив Олексій Тарасенко.

Армія РФ підтягнула резерви до Бахмута

Військовий розповів, що спостерігаються зміни в тактиці противника. За його словами, на передову прибули особи без попереднього досвіду бойових дій, оскільки динаміка переміщень з поодиноких та невеликих груп переросла в більш масштабні переміщення — до відділень та великих формувань.

Військовий робить висновок, що можливо, це військовий контингент, який пройшов тренування на полігонах, і зараз, завершивши навчання, вирушив на передову.

Нагадаємо, окупанти змінили тактику під Бахмутом і штурмують живою силою. Як складається ситуація у найгарячішій точці фронту — у матеріалі ТСН.ua.

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