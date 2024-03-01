Росіяни під Авдіївкою мають локальні успіхи: Тарнавський пояснив, що це означає

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський повідомляє про загострення ситуації на одному з найгарячіших відтинків східного фронту.

Росіяни мають локальні успіхи на Авдіївському напрямку. Там окупанти невпинно завдають ударів з артилерії, мають перевагу в кількості боєприпасів та штурмових груп.

Про це командувач ОСУВ "Таврія" Олександр Тарнавський розповів у своєму телеграмі.

"На Авдіївському напрямку противник збільшує інтенсивність артилерійських обстрілів, має значну перевагу в боєприпасах, нарощує чисельність штурмових груп - аж до батальйонно-тактичної групи, кидає в дій нові резерви, відтак має деякі локальні успіхи", - каже він.

Водночас, зазначає Тарнавський, оперативна обстановка є динамічною — Сили оборони продовжують ведення оборонної операції, подекуди відновлюють втрачені позиції, виставляють додаткові позиції відділень, вогневі позиції, спостережні пункти.

Так, за минулу добу на Авдіївському напрямку українські захисники й захисниці відбили 25 атак ворога, на Новопавлівському напрямку - 30, на Оріхівському напрямку - 1 атаку.

Загалом за минулу добу в операційній зоні ОСУВ “Таврія” росіяни завдали 36 авіаударів, вчинили 56 бойових зіткнень, 1074 обстріли та 118 ударів дронів-камікадзе.

"Загальні втрати ворога у живій силі, вбитими і пораненими, склали 319 осіб, в озброєнні та військовій техніці - 5 танків, 13 бойових бронемашин, 2 артсистеми, 11 автомобілів, 2 засоби ППО, 3 одиниці спецтехніки. Нейтралізовано або знищено 278 278 БпЛА різних типів. Серед іншого, уражено ворожий бліндаж", - повідомив командувач ОСУВ "Таврія".

Ситуація під Авдіївкою

Російська окупаційна армія нещодавно просунулася на захід і північний захід від Авдіївки на Донеччині. Загарбники продовжили свій наступ у цьому районі 28 лютого.

Ситуація на цій ділянці фронту стабільно тяжка, щодня українські воїни відбивають десятки атак на різних напрямках.

Заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади (ОШБр), яка брала участь у боях за Авдіївку, Максим Жорін розповів нові деталі про те, як окупаційні війська Росії захоплювали Авдіївку на Донеччині.

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