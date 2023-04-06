Росіяни під Бахмутом отримали системи ТОС-1: в ISW розповіли, що це може означати

В Бахмуті на Донеччині продовжуються важкі бої. Нещодавно російські підрозділи повітрянодесантних військ навколо міста, ймовірно, отримали термобаричні ракетні системи ТОС-1.

Про це йдеться у свіжому звіті американського Інститут вивчення війни.

Зазначається, що недавнє виділення термобаричних артилерійських систем ТОС-1А російським ВДВ 3 квітня може включати сили ВДВ, що діють навколо Бахмута.

"ISW спостерігала за силами ВДВ, зокрема 76-ту та 106-ту гвардійські повітрянодесантні дивізії, в районі Бахмута. Відеозаписи бойових дій за 5 квітня показують, як російські сили використовують ТОС-1А для ударів по цілях у Бахмуті. ISW продовжує оцінювати, що виділення цього рівня військового округу для операцій у Бахмуті не дасть російським силам вирішальної наступальної переваги", - наголошують аналітики.

У звіті ISW зауважують, що напередодні війська РФ продовжували досягати успіхів у Бахмуті та його околицях. Геолокаційні кадри показують, що окупанти просувалися на північ від міста як на північ від Хромового (2 км на захід від Бахмута), так і на північний схід від Оріхово-Василівки (11 км на північний захід від Бахмута).

Карта боїв від ISW.

Інститут з війни з посилання на український Генштаб повідомив, що ЗСУ відбили наземні атаки в Бахмуті, на північний захід від міста в районі Богданівки та на південний захід - в районі Іванівського.

Аналітики додають, що російський військовий блогер припустив, що окупаційна армія може спробувати подвійне оточення навколо Бахмута, спочатку оточивши прилеглу територію та перерізавши матеріально-технічні лінії до Часового Яру на південний захід від міста, а потім перерізавши українські лінії через Хромове на північний захід від нього.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив, що в Бахмуті зараз найскладніша ситуація з усіх фронтів, За його словами, "якщо в Бахмуті будуть ще "гарячіші" події та небезпека, що ми можемо втратити особовий склад через оточення військ, будуть прийняті відповідні правильні рішення".

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