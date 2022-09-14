Росіяни під час атаки на Кривий Ріг пошкодили важливий об'єкт: без води декілька районів міста

Російські окупанти під час обстрілу Кривого Рогу на Дніпропетровщині пошкодили об’єкт гідравлічної інфраструктури.
Окупанти під час обстрілу Кривого Рогу 14 вересня влучили в об’єкт гідравлічної інфраструктури.
Про це на своїй сторінці в соцмережі написав глава Криворізької військової адміністрації Олександр Вілкул.
“Криворіжці, будь ласка дотримуємося спокою. Ситуація контролюється. Ці кончені тварі завдали удару по одному з об'єктів гідравлічної інфраструктури міста. Ми розуміємо, що робити. Подача води на населення вже почалася, якщо до вас вода не дійшла, то дійде найближчим часом. Більш детально писати не можу - читають орки”, - наголосив Олександр Вілкул.
Зазначимо, що, за даними обласної військової адміністрації, росіяни випустили по Кривому Рогу сім ракет Х-22 з літаків стратегічної авіації. Зараз в місті кілька районів залишаються без води.
Також окупанти поцілили в об’єкт транспортної інфраструктури. Постраждалих внаслідок атаки немає.
Нагадаємо, що у Харківській області ЗСУ звільнили 388 населених пунктів.
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