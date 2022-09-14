Росіяни під час атаки на Кривий Ріг пошкодили важливий об'єкт: без води декілька районів міста

Російські окупанти під час обстрілу Кривого Рогу на Дніпропетровщині пошкодили об’єкт гідравлічної інфраструктури.

Окупанти під час обстрілу Кривого Рогу 14 вересня влучили в об’єкт гідравлічної інфраструктури.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав глава Криворізької військової адміністрації Олександр Вілкул.

Також читайте Ще чотири зенітні самохідні артилерійські установки Gepard: Німеччина передала Україні чергову зброю

“Криворіжці, будь ласка дотримуємося спокою. Ситуація контролюється. Ці кончені тварі завдали удару по одному з об'єктів гідравлічної інфраструктури міста. Ми розуміємо, що робити. Подача води на населення вже почалася, якщо до вас вода не дійшла, то дійде найближчим часом. Більш детально писати не можу - читають орки”, - наголосив Олександр Вілкул.

Зазначимо, що, за даними обласної військової адміністрації, росіяни випустили по Кривому Рогу сім ракет Х-22 з літаків стратегічної авіації. Зараз в місті кілька районів залишаються без води.

Також окупанти поцілили в об’єкт транспортної інфраструктури. Постраждалих внаслідок атаки немає.

Нагадаємо, що у Харківській області ЗСУ звільнили 388 населених пунктів.

Читайте також: