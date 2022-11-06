Росіяни під час літургії ракетами обстріляли монастир: через переляк у послушника зупинилось серце

Російські терористи у понеділок, 31 жовтня, масовано обстріляли Україну ракетами. Під час обстрілів постраждав Лядівський Усікновенський скельний чоловічий монастир, який належить УПЦ МП. Там саме тривала літургія, через це від серцевого нападу помер послушник.

Про це у коментарі "Українській правді" сказав настоятель монастиря отець Антоній.

Отець Антоній зазначив, що через ракетний обстріл постраждав монастир. Була дуже потужна ударна хвиля. Через це помер послушник монастиря 59-річний Вадим. Настроятель монастиря стверджує, що покійний не фізично не постраждав під час обстрілу, проте ймовірно через переляк у нього зупинилось серце.

Покійний був родом з Києва, у монастирі він жив останні 4 роки. З родичів у чоловіка залишилась тільки сестра, проте через інвалідність вона не змогла приїхати на похорон. Отець Антоній додав, що росіяни атакували храм у час, коли там йшла служба.

"У нас впало панікадило і лампади попадали, був пошкоджений іконостас, пара вікон вилетіло", – розповів отець Антоній.

Ракетний обстріл України

Російські терористи 31 жовтня вкотре масовано обстріляли Україну ракетами. Окупанти випустили по нашій країні 55 крилатих ракет, з яких 45 вдалось збити. Після цього диктатор Путін зізнався у вчиненні воєнного злочину, заявивши, що це була нібито помста через вибухи в бухті Чорноморського флоту.

Головне управління розвідки Міноборони вважає, що Росія і надалі знищуватиме українську енергетичну інфраструктуру. Їхня мета - поширити панічні настрої серед українців та дестабілізувати країну зсередини.

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