Росіяни під час обстрілу Харківщини поранили поліцейських та цивільне населення (фото)

Російські окупанти внаслідок ракетної атаки на Харківщину поранели вісьмох людей. Травми отримали цивільні громадяни та поліцейські.

Російські окупанти 17 листопада завдали ракетного удару по Харківщині. Під вогнем був Ізюмський та Куп’янський райони.

Про це повідомили в пресслужбі прокуратури області.

Як стало відомо, росіяни вранці 17 листопада завдали ракетні удари по двох районах області. Зафіксовано влучання в об’єкт критичної інфраструктури в Ізюмському районі. Постраждали четверо працівників підприємства. Під час огляду місця події російські військові повторно завдали ракетний удар по Ізюмщині: поранено чотирьох поліцейських.

“Вночі та зранку військові ЗС РФ завдали ракетні удари по Куп’янському району. Внаслідок обстрілу повністю зруйновано підприємство у місті Куп‘янськ. Прокурори спільно зі слідчими поліції задокументували наслідки чергової збройної агресії РФ на Харківщині та зібрали речові докази”, - розповіли в пресслужбі прокуратури.

Нагадаємо, що львівські десантники звільнили ще один населений пункт у Харківській області. Один із російських окупантів, коли почув про наступ ЗСУ, вчинив самогубство.

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