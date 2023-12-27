Росіяни під час штурму застосовують все, що у них є: військовий пояснив тактику окупантів

Кількість росіян в таких штурмах така, що бійці ЗСУ можуть витратити весь свій БК.

Російські окупанти під час штурму українських позицій застосовують все, що у них є. Військові РФ щільно криють вогнем.

Про це в інтерв’ю ТСН.ua розповів солдат-штурмовик 3 роти 8 батальйону 10 ОГШБ "Едельвейс" Олександр Міненко.

"Командир каже нам в рацію, що ми найкращі, і від того нам стає так, що ми дійсно найкращі, і ми тримаємо оборону. З їхньої сторони летить все, летить просто все-все-все. І вони дуже щільно криють вогнем", - розповів Олександр Міненко.

За його словами, кількість росіян в таких штурмах така, що бійці ЗСУ можуть витратити весь свій БК.

"Як у фільмах жахів про зомбі – отаке саме враження від них... Перед ними падають, а вони переступають, наступають і далі біжать-біжать-біжать без зупинки", - пояснює військовий.

Він навів приклад, коли російський штурм відбувався 8 годин – на позиції були 12 українських військових, яким вдалося відбити атаки приблизно 70 росіян.

Нагадаємо, що Росія дедалі частіше застосовує по Україні хімічну зброю.

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