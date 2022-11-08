Росіяни під ранок знову атакували Запоріжжя: на Банковій повідомили деталі (фото)

Російські окупанти сьогодні, 8 листопада, о 4:30 ранку завдали ударів по Запорізькій області.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

Окупанти вдарили ракетами С300 по одному з сіл Запорізького району. Голова Запорізької ОВА Олександр Старух додав, що один ворожий боєприпас вибухнув біля приватного домогосподарства, пошкодивши будинок і споруди, інша ракета розірвалась у полі.

"Під прицілом було село Лежине. Накривали із ЗРС С-300. Також під обстрілами була Степненська ОТГ Запорізького району. Там від ракет постраждав приватний сектор. А також фермерське господарство. Добре, що немає ані поранених, ані загиблих", - написав Тимошенко.

Протягом доби в області було зафіксовано 74 обстріли, з яких 58 - по об’єктах цивільної інфраструктури у 17 населених пунктах.

Нагадаємо, у ніч проти 8 листопада російська армія також обстріляла Нікопольський район Дніпропетровської області. Били окупанти з "Градів" та важкої артилерії. Як уточнив голова ОВА Валентин Резніченко, у результаті обстрілу РФ було пошкоджено близько десяти багатоповерхівок та приватних будинків, два промислові підприємства, лікарня, школа, профтехучилище, автівки та газовід.