Росіяни підірвали труби каналу Сіверський Донець для розширення наступу - ЗСУ

Росіяни пошкодили труби каналу Сіверський Донець для проходу техніки під час наступу та посилили тиск на ЗСУ в напрямку Часового Яру.

Про це повідомив речник ОТУ "Луганськ" Дмитро Запорожець у етері телемарафону.

"…Противник значно посилив тиск на Сили оборони України, активніше почав застосовувати техніку, як-от бойові броньовані машини разом з десантом. У декількох місцях каналу Сіверський Донець він підірвав труби з метою створення проходів для застосування техніки для подальших штурмових дій, (можливо, навіть мотоциклів), для налагодження логістичного забезпечення наступальних підрозділів, а також для наступальних дій", - розповів він.

Речник повідомив, що росіяни намагаються розширити лінію бойового зіткнення на напрямку Часового Яру.

Він підтвердив присутність російського спецзагону "Ахмат" та формування "Русич" на південно-східних околицях у напрямку Часового Яру. Він зазначив, що в перехопленнях ворог використовує військову термінологію, що свідчить про його навченість у штурмових діях та розуміння застосування штурмових підрозділів.

Нагадаємо, Дмитро Запорожець повідомляв, що ЗСУ утримують Часів Яр, хоча позицій біля міста стає менше. Російська армія використовує труби каналу Сіверський Донець – Донбас для накопичення військ і прориву оборони міста.

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