Росіяни підняли в повітря бомбардувальники: в КМВА попереджають про загрозу ракетних ударів

У п'ятницю, 10 лютого, російська армія підняла в повітря стратегічні бомбардувальники Ту-95. Вони можуть нести на борту крилаті ракети.

Про це повідомив голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

За його словами, існує велика загроза ракетних ударів РФ.

"На даний момент ворог підняв в повітря стратегічні бомбардувальники Ту-95, які можуть нести на борту крилаті ракети. Є велика загроза ракетного удару", - наголосив начальник КМВА.

Попко просить людей не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, а також радить післі оголошення тривоги негайно перети до укриттів.

До слова, о 08:30 в Україні було оголошено масштабну повітрну тривогу. "Почервоніли" всі області.

Нагадаємо, у ніч проти 10 лютого низці українських областей на сході, півдні та півночі була оголошена повітряна тривога. Про небезпеку сповіщали два рази.

Близько 4:00 російські окупанти атакували безпілотниками Хмельниччину. Ворог влучив в об'єкт критичної інфраструктури Шепетівського району.

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