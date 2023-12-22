Росіяни підрахували втрати у війні проти України і склали портрет "типового ліквідованого окупанта"

Втрати російських військових в Україні 2023 року порівняно з 2022-им виявилися в півтора раза більшими.

За останній рік кількість загиблих російських військових в Україні зросла в півтора рази порівняно з минулим роком і досягла понад 24 тисяч осіб, що свідчить про зростання ціни війни для Росії.

Відповідні підрахунки робила російська служба ВВС та Медіазона разом із командою волонтерів РФ.

Вони відстежили дані з відкритих джерел (повідомлення регіональних адміністрацій, родичів і друзів, різні публічні реєстри), завдяки чому склали поіменний список загиблих окупантів від початку повномасштабного вторгнення РФ до України.

В оновленому списку на кінець грудня зазначено 40 тисяч ліквідованих російських військових. З них 15520 загинули минулого року, а щонайменше 24100 — 2023-го. Найбільших втрат за весь час війни Росія зазнала взимку цього року під час спроби наступу на Донбасі. Від середини грудня до березня темп приросту втрат вдвічі перевищував середні показники 2022 року.

Російські окупанти / Фото: Associated Press

Змінився і демографічний склад втрат. Якщо 2022 року типовому росіянину, який загинув на фронті, був 21 рік, це був військовослужбовець-контрактник, то цього року типовий російський військовий, ліквідований в Україні, — це 34-річний ув'язнений, який вирушив на фронт із колонії. Ці дані випливають зі статистики росіян.

Велика частка втрат припадає переважно на бідні регіони, які зазнають нестачі природних ресурсів. За підрахунками, для мешканців Туви та Бурятії ймовірність бути вбитим на війні в Україні цього року була у 30-40 разів вищою, ніж для мешканців Москви.

Проте більшість російських військовослужбовців, які загинули в Україні, — це саме росіяни, йдеться у дослідженні. Весною 2022 року частка слов'янських імен у списках загиблих становила 75%. Навесні 2023 року вона зросла до 85%.

Дві третини всіх встановлених загиблих - це ті, хто до початку вторгнення не був пов'язаний з армією - мобілізовані, ув'язнені, добровольці та найманці. У багатьох випадках процес підготовки таких військових триває лише кілька днів. (Водночас ВВС додає, що навіть за часів СРСР солдатів-строковиків перед відправкою до Афганістану тренували 4-6 місяців.

Нагадаємо, що станом на 22 грудня втрати Росії у війні проти України сягають вже 351 350 військових убитими і пораненими.

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