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Росіяни підсилюють підрозділи, які обороняються на півдні - НГУ

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Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Росіяни підсилюють підрозділи, які обороняються на півдні - НГУ

Російські військові / Фото: Associated Press

Ворог на підвні намагається підсилитися, перекидаючи резерви із інших напрямків.

Росія перекидає сили з інших напрямків для ведення оборони на півдні. Зокрема, йдеться про Бердянський та Мелітопольський напрямки. 

Про це на брифінгу в Military Media Center повідомив тимчасово виконуючий обов'язки директора департаменту планування застосування Головного управління Національної гвардії України полковник Микола Уршалович.

"За рахунок перегрупування сил з інших напрямків та резервів підсилює підрозділи, які ведуть оборонні дії на Бердянському та Мелітопольському напрямках", - сказав Уршалович.

Також він додав, що попри значні втрати, противник продовжує наступальні дії на Лиманському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, намагається контратакувати на Бахмутському напрямку.

Як повідомляв раніше начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш, окупанти на одному із напрямків формують "ударний кулак" для прориву.

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Дата публікації
Перегляди
200
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