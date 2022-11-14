Росіяни підступно атакували ракетою село на Запоріжжі: деталі обстрілу (фото)

Старух наголосив, що перемога у війні буде за Україною.
Російські окупаційні війська влучили ракетою в одне з сіл Запорізького району, у результаті чого пошкоджено лінію електромереж.
Про це вранці 14 листопада повідомив Олександр Старух, очільник Запорізької ОВА.
За даними місцевої влади, ніхто з людей, на щастя, не постраждав. Відсутні також руйнування.
Старух закликав людей триматися і наголосив, що перемога у війні, цинічно розпочатій Російською Федерацією, буде за Україною.
"Ворог продовжує підступні атаки на вільні землі Запоріжжя. Цієї ночі російські нелюді вцілили ракетою в одне з сіл Запорізького району. В результаті влучання пошкоджено лінію електромереж. На щастя, інші руйнування відсутні, люди неушкоджені", - пише голова Запорізької ОВА.
Нагадаємо, минулої ночі, 13 листопада, армія Російської Федерації також обстріляла Запорізьку область. Атакою росіяни пошкодили житлові будинки мирних людей, легкові автомобілі цивільних та лінію електропередач.
А 12 листопада окупанти випустили по Запоріжжю снаряд із ракетного комплексу "Іскандер-К". Ракета була нашпигована 54-ма касетними зарядами. Вони не розірвались і впали в одному з районів міста поблизу 6 житлових будинків.
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