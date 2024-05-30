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Росіяни пішли на штурм острова Нестрига: ЗСУ про ситуацію на Херсонщині

Росіяни пішли на штурм острова Нестрига: ЗСУ про ситуацію на Херсонщині

Російські солдати. / Фото: Associated Press

Окупанти збільшили кількість штурмів.

Окупаційна армія Російської Федерації знову почала штурмувати острів Нестрига, що в Херсонській області. Над яким українські оборонці встановили контроль 28 квітня цього року. 

Про це заявив речник Сил оборони півдня Дмитро Плетенчук.

 "Маємо 19 спроб штурмів, що доволі багато. З них 12 - на Оріхівському напрямку. Це кілька населених пунктів. Найбільше - у районі Старомайорського. На Лівобережжі було 7 спроб штурмів, з них був навіть на острів Нестрига, та 6 - на Кринки", - розповів він. 

Плетенчук наголошує, що  загострення  на лінії бойового зіткнення пов’язане підготовкою до Саміту мира, який відбудеться 15-16 червня у Швейцарії.

"Ворог деякий час акумулював свої сили для того, щоб вчергове здійснити ескалацію. Пов’язано це в першу чергу з тим, що триває підготовка до Саміту миру. Це для росіян традиційний спосіб впливати в геополітиці", - додав представник ЗСУ.

Як повідомлялося, нещодавно росіяни активізувалися біля Кринок на Херсонщині. Окупанти застосовують велику кількість різних БпЛА. 

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