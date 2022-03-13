"Росіяни пішли проти Бога": окупанти обстріляли собор у Сєвєродонецьку, де ховалися люди

"Росіяни пішли проти Бога": окупанти обстріляли собор у Сєвєродонецьку, де ховалися люди

Уламками повибивало вікна, пошкодило приміщення.

Вранці 13 березня російська армія завдала удару по Христо-Різдвяному кафедральному соборі у Сєвєродонецьку Луганської області.

Про це повідомив голова Луганська обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Росіяни пішли проти Бога. Покидьки стріляють по людях, які переховуються в святинях", - наголосив очільник області.

За його словами, внаслідок ворожого удару утворилося понад десять воронок. Уламками розбито вікна у соборі, адміністративному будинку та у цокольному приміщенні собору, де раніше відбувалися статутні богослужіння. До слова, в постраждалому адмінбудинку розташоване Єпархіальне управління та підсобні приміщення.

"На вулиці температура повітря -12. У будівлі собору, де перебувають мешканці міста для укриття від обстрілів, десяту добу відсутня електрика та водопостачання. Газу немає", - наголосив Сергій Гайдай.

Як повідомлялося, у ніч проти 13 березня окупанти завдали авіаударів по Святогірську у Донецькій області. Пошкоджено два приміщення Святогірської лаври. Також пошкоджено приватне майно. У приміщеннях Лаври на той час загалом перебувало близько тисячі людей. Серед них понад дві сотні дітей. В результаті авіаударів одну людину шпиталізовано до лікарні. Іншим потерпілим надали допомогу на місці.

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