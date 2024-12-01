Росіяни пішли в наступ на Харківщині: чим це закінчилося (відео)

Під час бою українські бійці знищили 2 танки Т-62 та 2 БМП-3 і пошкодили ще 2 танки Т-62 та 1 БТР.

У неділю, 1 грудня, російська окупаційна армія розпочала масовані наступальні дії на Харківщині в зоні відповідальності 42 ОМБр. Українські бійці були готові до наступу і завдали значних втрат ворогові.

Відео з поля бою опублікували в Teleram-каналі бригади.

На опублікованих кадрах показано знищення ворожої техніки, якою російські підрозділи намагалися штурмувати позиції українських Сил оборони.

Росіяни пішли в наступ на Харківщині і зазнали значних втрат

За попередньою інформацією під час невдалого наступу ворог втратив 40 солдатів, з яких щонайменше 13 убитими.

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Також під час бою знищено 2 танки Т-62 та 2 БМП-3, пошкоджено ще 2 танки Т-62 та 1 БТР.

Бойові дії на цьому напрямку тривають.

Нагадаємо, листопад 2024 року став рекордним для втрат російської армії. Щодо живої сили, то ворог втратив 45 720 вбитими та пораненими, що становить три мотострілецькі дивізії сухопутних військ.

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