Росіяни після дводенної паузи вивели у Чорне море ракетоносій: ЗСУ попереджають про загрозу

Відомо про вісім "Калібрів" у морі.

Російські війська 29 червня вивели у Чорне море ракетоносій. Окупанти збільшили корабельне угруповання в морській акваторії після дводобової паузи.

Про це повідомив спікер оперативного командування "Південь" Владислав Назаров.

"Ворог збільшив корабельне угруповання в Чорному і Азовському морях. Загальна кількість кораблів складає відповідно десять і два", - заявили у командуванні.

Зазначається, що в Чорне море на бойове чергування виведений надводний ракетоносій. Він оснащений вісьмома "Калібрами".

"На тлі регулярної активності стратегічної авіації на південно-східному напрямку, збільшенні кількості безпілотних розвідників в зоні відповідальності, рівень ракетної небезпеки оцінено як підвищений", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, джерело ТСН.ua в уряді розповіло, що російські окупанти, вочевидь, знайшли недолік в санкційному законодавстві і використовують це на свою користь у виробництві ракет. Також у країні-терористці будується завод для виробництва дронів.

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