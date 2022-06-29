Росіяни після знищення ТЦ у Кременчуці цинічно брешуть про трагедію: у що не треба вірити

Росіяни після знищення ТЦ у Кременчуці цинічно брешуть про трагедію: у що не треба вірити

Росіяни не лише цинічно обстріляли ТЦ "Амстор" у Кременчуці, де перебували цивільні люди, а й після інциденту розповсюджують дезінформацію про ситуацію щодо трагедії.

Окупанти брешуть про начебто велику кількість загиблих внаслідок обстрілу що нібито немає грошей на лікування постраждалих та поховання загиблих, а також традиційно зомбують своє населення, що ТЦ "Амстор" мовляв не працював, а там буцімто зберігалась військова техніка.

Про це повідомив мер Кременчука Віталій Малецький.

"Фейк перший: рашисти пишуть під виглядом містян, що приховується реальна кількість загиблих, нібито їх вже понад 200. Правда: Наразі встановлено 18 загиблих та 36 зниклих безвісти. Фейк другий: рашисти вкидають тезу, що немає грошей на лікування постраждалих та поховання загиблих. Правда: усі постраждалі забезпечені усім необхідним за міські кошти, усі поховання будуть оплачені міськими коштами. Ведуться перемовини з Німеччиною про подальший прийом постраждалих, які потребують спеціального лікування та протезування. Фейк третій: рашисти зомбують, що ТЦ Амстор не працював, а там зберігалась військова техніка. Правда: рашисти - підлі тварюки, які брешуть постійно, а правду ви усі знаєте, це звичайний торгівельний центр", - написав мер.

Міський голова закликав людей дізнаватися інформацію лише із офіційних джерел.

Нагадаємо, Зеленський навів важливий відеодоказ ракетного удару по ТРЦ у Кременчуці.

Тим часом у Кременчуці мати шукає 22-річну доньку, яка зникла після терористичної атаки Росії на ТЦ.

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