Росіяни планували тиждень воювати за Херсон: Арестович пояснив, чому в окупантів "посипався" фронт

Радник Офісу президента Олексій Арестович розповів, що росіяни планували ще тиждень воювати за Херсон, проте щось пішло не за планом.

Про це він сказав у розмові з російським правозахисником Марком Фейгіним.

"Як говорив міністр оборони Резніков, росіяни в Херсоні ще повинні були тиждень чинити спротив та евакуюватись. Але сталось кілька цікавих подій. Це колись встановлять історики. Але сталось дві речі. Перша - це обвал Антонівського моста. Цей вибух, який показали росіяни - це потрапляння HIMARS в колону та схоже в автомобіль з боєприпасами. Бо вибух був дуже сильний. Або здетонувала та вибухівка, яку вони планували підірвати, коли всі відійдуть. Далі виникає цікавий ланцюг подій - обвалюється Киселівка. Окупанти чи то дізнались, що моста уже немає і потрібно тікати, чи то мобілізовані не витримали, чи були інші причини. І тоді наші одразу пробрались до Чорнобаївки та на окраїни Херсона. Тільки-но уявіть, що відбувалось у Херсоні серед росіян: ЗСУ на окраїнах, Антонівський міст підірвано, знищена понтонна переправа і основна маса військ тікає через дамбу Нової Каховки своїм ходом", - розповів Арестович.

Звільнення українського Херсона

Російські окупанти захопили Херсон ще на початку повномасштабного вторгнення. Українці намагались чинити опір та виходили на центральні вулиці з державними прапорами, проте росіяни часто погрожували зброєю та навіть стріляли.

11 листопада українські захисники увійшли до Херсона. Місцеві жителі радіють поверненню до України та влаштовують масові гуляння просто посеред вулиці. Люди також виходять з державними прапорами на вулиці, щоб привітати українських визволителів.

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