"Росіяни планують нові теракти": у Раді попередили українців про дуже важкий тиждень

Кожному з українців варто додатково подбати про себе та свої родини.

Російські окупаційні війська можуть влаштувати нові обстріли об’єктів енергетики України протягом наступного тижня.

Про це заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія у Telegram.

"Наступний тиждень може бути дуже важким. Росіяни планують нові теракти проти об’єктів енергетики. Екстрені служби й органи влади опрацьовують різні сценарії. Проведено багато тренувань, відпрацьовані дії енергетиків і критичної інфраструктури, кожен знає, що має робити. Ми готуємося. Готуються військові", - написав він.

Нардеп вкотре закликав кожного з громадян додатково подбати про себе та свої родини. Необхідно зробити запас води, їжі тривалого зберігання, зарядити телефони і павербанки. Арахамія також радить заздалегідь дізнатися, де найближчий "Пункт незламності".

"Ми обов‘язково вистоїмо, переможемо та змусимо росію за все заплатити", - підсумував він.

Як свідчать дані прикордонної служби Польщі, паніки серед українців через потенційний ризик блекауту немає і попри російські бомбардування цивільної інфраструктури, відсутність електроенергії українці масово не виїздять за кордон.

Тим часом військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко попередив, що Росія після одного із наймасованіших обстрілів 23 листопада знову може атакувати Україну через два тижні. Він пояснив, що у ці два тижні входить зняття Росією ракет зі зберігання, обслуговування, логістика, а також виробництво.

Водночас влада Києва вже готується до блекауту, який може статися внаслідок атак РФ, і закликає кожного з жителів столиці мати вдома запаси технічної і питної води, продуктів харчування, теплих речей. Крім того, він радить киянам, за можливості, домовитися із друзями чи знайомими, які живуть в передмісті столиці, на випадок блекауту певний час провести там.

Водночас у разі блекауту евакуації у Києві не передбачається.

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