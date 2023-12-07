Росіяни планують розпочати новий наступ: Андрющенко розповів, куди вони стягують великі сили

Російські окупанти почали стягувати в напрямку Вугледара великі резерви. Перекидають їх вони з Запорізької або Херсонської областей та частково - з Росії.

Про це в рамках телеканалу “Еспресо” повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

“Ворог переміщує військову техніку полями, і це досить незвично. Такі дії ми пов'язуємо з тим, що в такий спосіб окупанти перекидають техніку, яка була на ремонті у Новоазовському районі, там вистачає ремонтних баз. Сьогодні у Маріуполі бачили чергову колону з танками та БМП, яка через центр міста проїхала на тягачах. Таке враження, що росіяни накопичують сили в районі Мар'їнка - Вугледар, щоб саме там створити ще одну точку наступу й поновлення бойових дій”, - наголосив Петро Андрющенко.

Він також додав, що окупанти зупинили будівництво залізниці в районі селища Гранітне, яке розташоване неподалік Вугледара.

"Враховуючи, що таких активних бойових дій, як біля Авдіївки, наразі немає на Вугледарі, але бачивши активну підготовку з боку загарбників, цілком можна очікувати, що найближчим часом ми знову почуємо про Вугледар, з точки зору наступу росіян", - підкреслив Андрющенко.

Нагадаємо, що в Маріуполі безпритульні тварини масово нападають на місцевих мешканців.

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