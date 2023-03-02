Росіяни планують задіяти авіацію в Україні під час наступу на найважливіших напрямках

Окупанти мають намір задіяти літаки в Україні під час наступу на найважливіших для неї напрямках. Однак, чи слід очікувати бомбардувальних ударів?..

Ситуацію пояснив авіаексперт, провідний науковий співробітник Державного музею авіації імені Антонова Валерій Романенко в ефірі телеканалу FREEДОМ.

Водночас, за його словами, загальна концентрація ворожих винищувачів нині нижча, ніж минулого року.

Ворог нагромадив старі, не модернізовані Су-25. Однак втрати у нього колосальні. Збито фактично кожен четвертий бомбардувальник.

“Наразі росіяни намагаються заповнити втрати своїх екіпажів залучаючи льотчиків-відставників. Ну й ці насамперед і збиваються, бо не ті навички, не та реакція. А нагромадити можна скільки завгодно, головне — вміти проривати протиповітряну оборону, що вміє НАТО і не вміє Росія”, —зазначив авіаексперт.

Врдночас, на думку Романенка, на бомбардувальні удари росіяни не наважаться, тому що інакше поля будуть усіяні уламками їхніх літаків. Це вже відбувалося у лютому-березні минулого року, нагадав експерт.

Він наголосив, що концентрація ворожих винищувачів сьогодні нижча за торішню.

“Вони концентруються у якомусь одному районі. Якщо взяти по всьому кордону, то там менша концентрація, ніж була. І та концентрація, яка була, не змогла придушити нашу протиповітряну оборону. Наразі прибуло менше літаків, вони розмазані тоншим шаром”, — додав Романенко.

Він також розповів, що ППО України збивають 4 із 5 ворожих ракет. У порівнянні з іншими країнами, жодна система ППО у світі не збиває всіх ракет.

Романенко також розповів про тактику росіян щодо обчислювання позицій українських ППО.

"Кулі з кутовими відбивачами, які запускають окупанти РФ — так ворог обчислює позиції українських ППО. Тим часом Україна посилює протиповітряну оборону, а союзники розглядають можливість поставити країні винищувачі МІГ-29 та F-16", — додав експерт.

Нагадаємо, що білоруські партизани оприлюднили відео атаки на літак РФ ДРЛВ А-50 ВКС. Можна побачити, як БПЛА безперешкодно літає над аеродромом "Мачулищі".

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