Росіяни планують захопити два міста, щоб розтягнути сили ЗСУ: деталі від ISW

Військове командування РФ активізує спроби захопити Курахове і Вугледар у Донецькій області, щоб не допустити передислокації українських військ для посилення оборони Покровська.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

"Зусилля російських сил спрямовані на ліквідацію широкого українського виступу на захід і південний захід від Донецька і просування до траси Н-15 (Донецьк - Запоріжжя) та вздовж неї", - сказано в повідомленні.

Скоординовані російські наступальні операції з південного флангу на Покровському напрямку на західний фланг української оборони навколо Вугледара, ймовірно, мають на меті посилити тиск на ЗСУ, що обороняються на заході Донецької області.

"Активізація російських наступальних операцій під Вугледаром, швидше за все, не означає, що темпи російських наступальних операцій в інших місцях на заході Донецької області в найближчій перспективі знизяться", - звітують аналітики.

Раніше стало відомо, що ЗСУ станом на вечір 5 вересня звільнили сумарно понад 5 квадратних км у боях у двох точках східного фронту. Більше про це читайте у новині.

На Вугледарському напрямку бронетехніка окупантів палала у вогні

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