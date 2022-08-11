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Росіяни планують залучати застарілі бомбардувальники Су – 24М - Генштаб

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Росіяни планують залучати застарілі бомбардувальники Су – 24М - Генштаб

Фото: Getty Images

Російські окупанти, які втратили на аеродромі “Сакі” в окупованому Криму практично десяток винищувачів, планують залучати застарілі бомбардувальники Су – 24М.

Росіяни планують залучати застарілі бомбардувальники Су – 24М, оскільки в Україні втратили дві ескадрильї новітніх Су – 35.

Про це повідомив начальник Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ, бригадний генерал Олексій Громов.

За останній тиждень сили ППО України знищили 27 російських повітряних цілей. Тепер російськи окупанти планують дістати зі складів застарілі бомбардувальники Су – 24М, які протягом 2005 - 2018 років були виведені з бойового складу РФ.

“Літаки Су-35 показали низький рівень живучості. За час повномасштабної агресії, окупанти втратили дві ескадрильї таких літаків, це близько 24 одиниць”, – наголосив бригадний генерал Олексій Громов.

Нагадаємо, що на Донбасі зараз розвертається велика гра, виграту в якій Україна має всі шанси.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
1472
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