Росіяни планують залучати застарілі бомбардувальники Су – 24М - Генштаб

Російські окупанти, які втратили на аеродромі “Сакі” в окупованому Криму практично десяток винищувачів, планують залучати застарілі бомбардувальники Су – 24М.

Росіяни планують залучати застарілі бомбардувальники Су – 24М, оскільки в Україні втратили дві ескадрильї новітніх Су – 35.

Про це повідомив начальник Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ, бригадний генерал Олексій Громов.

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За останній тиждень сили ППО України знищили 27 російських повітряних цілей. Тепер російськи окупанти планують дістати зі складів застарілі бомбардувальники Су – 24М, які протягом 2005 - 2018 років були виведені з бойового складу РФ.

“Літаки Су-35 показали низький рівень живучості. За час повномасштабної агресії, окупанти втратили дві ескадрильї таких літаків, це близько 24 одиниць”, – наголосив бригадний генерал Олексій Громов.

Нагадаємо, що на Донбасі зараз розвертається велика гра, виграту в якій Україна має всі шанси.

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