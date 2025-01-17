Росіяни по-варварськи розбомбили село у Курській області: відео

У Курській області РФ, де триває спеціальна операція Сил оборони України, російська армія цілком знищила село Дар’їне, в якому не залишилося жодного вцілілого будинку.

Відео наслідків російського наступу опублікували у п’ятницю, 17 січня, бійці ударної групи “Чорний лебідь” 225 штурмового батальйону на YouTube-каналі підрозділу.

Як видно на опублікованих кадрах, вся територія села вкрита вирвами від бомб, а навколо — суцільні руїни.

“Якщо раніше ми думали, що тактика "випаленої землі" застосовується десь в Сирії або в Україні, то зараз бачимо, що навіть своє для них не має значення. Земля — для ресурсів, люди — щоб добувати ті ресурси, а будувати й розвивати нікому не цікаво. Варвари”, — прокоментували відео в “Чорному лебеді”.

Нагадаємо, раніше у селі Сергіївка Льговського району Курської області російський літак скинув авіаційну бомбу ФАБ , яка не розірвалася, але залишила вирву на території приватного двору.

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