Росіяни побічно заявили про "незалежність" Запорізької області: в ISW пояснюють, що це може означати

Загарбники почали вважати українців, які в'їжджають на тимчасово захоплені території, "біженцями". Так званий "губернатор" області Євген Балицький підписав наказ. За ним, українців, які прибувають до окупованої Запорізької області, визнаються "особами, які шукають тимчасовий притулок, на підставі російського законодавства".

Про це йдеться в свіжому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що "наказ" вимагає реєстрації громадян України і Росії за місцем проживання або місця прибуття в окупованих РФ частинах Запорізької області, а також видавання тимчасових посвідчень особи всім "особам без громадянства".

"Цей наказ має різні наслідки як для міжнародного права, так і для внутрішньоросійського права. Міжнародне право свідчить, що біженець - це особа з-за меж країни (або особа без громадянства), яка шукає "тимчасовий притулок" в іншій країні, щоб уникнути переслідування", - йдеться у повідомленні Інситуту.

Американські аналітики наголошують, що так агресорка-Росія намагається ідентифікувати "біженців" українців, які нібито рятуються від переслідувань. На думку фахівців, "наказ" Балицького торкнеться тих людей, які прямують до окупованої Херсонської області через пункт пропуску у Василівці Запорізької області.

"Наказ" також де-факто ідентифікує Україну як окрему країну від Запорізької області, як це визначено окупаційною владою. Зараховуючи всіх українців до біженців, російська окупаційна влада створює нову правову категорію, яка може мати свої обмеження. Російська окупаційна влада може використовувати статус біженця для обмеження українців, які тимчасово повертаються на окуповані території після евакуації з них", - пояснюють в ISW.

Нагадай, російський публіцист Андрій Піонтковський вважає, що Україна може перемогти у війні проти Росії у жовтні цього року або влітку 2023. Це все залежить тільки від того, чи отримають ЗСУ потрібну їм зброю.

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