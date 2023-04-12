Росіяни побудували три лінії оборони на Запоріжжі, готуються до контрнаступу: розвідка Британії 

Російська окупаційна армія в очікуванні контрнаступу Збройних сил України будує велику лінійну оборону у Запорізькій області. Ймовірно, за цей район відповідає Південне угруповання військ РФ.

Про це повідомили у Міністерстві оборони Великої Британії.

"Оборона потенційно може стати серйозною перешкодою, але її корисність майже повністю залежить від її підтримки достатньою кількістю артилерії та особового складу. Залишається незрозумілим, чи може Південне угруповання військ Росії зараз зібрати ці ресурси", - зазначають у Міноборони.

У своєму звіті розвідники наголошують, що окупанти завершили створення трьох рівнів оборонних зон приблизно на 120 км у цьому секторі. Вони складаються з передньої лінії передових бойових позицій, а потім двох зон майже безперервної складнішої оборони. Кожна зона розташована приблизно на 10-20 км за тією, що попереду.

"Росія, ймовірно, доклала значних зусиль для цих оборонних робіт, оскільки переконана, що Україна розглядає можливість наступу на місто Мелітополь", - вважають у розвідці Британії.

Нагадаємо, раніше аналітики Інституту вивчення війни заявляли, що загальний наступ Росії наближається до кульмінації. Наступальний потенціал ворога продовжує знижуватися, а нинішні російські атаки зосереджені на відволіканні та розосередженні українських військ в очікуванні контрнаступу.

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