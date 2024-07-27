Росіяни почали маскувати свої “Гради”: який у них вигляд (фото)

Російські окупанти почали активно застосовувати для маскування тентові 122-мм РСЗВ БМ-21 "Град".

Про це повідомив військовий оглядач групи “Інформаційний спротив” Олександр Коваленко, опублікувавши відповідні фото.

Як зазначив експерт, зовні ракетна система залпового вогню має вигляд звичайної тентової вантажівки, що дозволяє застосовувати її для виконання бойових завдань, а також здійснення терористичних актів (обстрілу міст тощо), попередньо не викликаючи підозри, що наближається РСЗВ.

Замаскований під тентову вантажівку російський "Град" / Фото: Олександр Коваленко

Російський "Град" маскують під тентову вантажівку / Фото: Олександр Коваленко

“Не можна сказати, що практика таким чином маскувати РСЗВ нова, їй уже півстоліття. Добре, що до РОВ [російських окупаційних військ] такі рішення дійшли лише на третій рік війни, з іншого боку, не добре, що вони взагалі до них дійшли”, - зауважив Коваленко.

Нагадаємо, раніше військовий експерт Павло Нарожний припустив, що поточний наступ росіян може закінчитися восени цього року.

Читайте також: