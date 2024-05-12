Росіяни почали наступ на Харківщині “за графіком”: у ГУР прокоментували ситуацію

Головному управління розвідки Міноборони заздалегідь було відомо про плани окупантів розпочати наступ у Харківській області, тому він не став несподіванкою.

Про це в неділю, 12 травня, заявив представник ГУР Міноборони Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону.

“Дії ворога на цьому напрямку розпочалися за графіком, який був відомий, про який було поінформовано. Як і належить Головному управлінню розвідки, всі необхідні інстанції і їх керівництво було поінформовано", - наголосив він.

За його словами, окупанти кинули в наступ на Харківщині солдатів Московського та Ленінградського військових округів. Тепер їх тут знищують українські захисники, зокрема спецпризначенці ГУР.

Після початку цього “наступу” в ГУР прогнозують різке збільшення кількості російських військовополонених.

"Зараз ворог зазнає великих втрат. Враховуючи масштаби ситуації з російським угрупованням, їхніх втрат і, зокрема майбутніх, було ухвалене рішення швидше відкрити додатковий табір для російських військовополонених", - заявив Юсов.

Нагадаємо, раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що росіяни активно атакують українські підрозділи на декількох напрямках з метою просування вглиб Харківської області.

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