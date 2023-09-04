"Росіяни почали парад помилок" на фронті: експерт розповів, як це вплине на просування ЗСУ

Військово-політичний експерт групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко вважає, що Росія здійснила "парад помилок" на фронті, що позитивно вплине на перебіг контраступу ЗСУ.

Таку думку експерт висловив в ексклюзивному інтерв'ю OBOZREVATEL.

"Вони активно спалювали свої резерви другої лінії, намагаючись втримати першу лінію оборони, яка покликана лише загальмувати та виснажити наступальні сили. З яких причин вони це робили – не зовсім зрозуміло, але то їхні справи", - сказав Коваленко, наголосивши, що у такий спосіб вони просто виснажили свої стратегічні ресурси.

На його думку, прорив другої лінії на Запорізькому напрямку реальний.

"Зараз ресурси другої лінії оборони вже не можуть стримати СОУ, тому окупанти змушені перекидати свої війська до Запорізької області з інших плацдармів. Переважно це десантні війська, які можна швидко перемістити з одної ділянки на іншу, поки не стався прорив. Та, здається, такі кроки їм не дуже допоможуть. Росіянам вже дуже важко втримати другу лінію", - зазначив він.

Коваленко передбачає "хвилю жестів волів" з боку окупаційних військ, адже у росіян третя лінія оборони – тилова, без особливого захисту".

"Я думаю, до кінця вересня ми зможемо вийти на Токмак, обійти його чи увійти у місто, а вже у жовтні спрямувати свої зусилля на звільнення Мелітополя", - вважає він.

Нагадаємо, генерал-лейтенант ЗСУ у відставці оцінив, чи можуть Сили оборони прорвати другу лінію оборони.

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