Росіяни почали підготовку до "президентських виборів" на окупованому Запоріжжі — Федоров

На тимчасово окупованій території Запорізької області росіяни готуються до проведення "виборів президента РФ". Туди завозять людей з РФ, які ледве розмовляють російською.

На захопленій території Запоріжжя окупанти створюють комісії та агітаційні групи, а також проводять облік місцевих жителів перед початком передвиборчої кампанії.

Про 15 листопада розповів міський голова Мелітополя Іван Федоров, повідомляє "Суспільне".

"Вони починають утворювати комісії, агітаційні групи до "виборів" у РФ. Їхня мета — зняти пропагандистське кіно про те, що начебто відбулося голосування. Зараз вони роблять переоблік всіх, хто проживає у Бердянську, Мелітополі й інших населених пунктах. Запишуть всіх, що проголосували "за", але це точно не буде відповідати дійсності", - сказав Федоров.

За його словами, місцеві жителі, своєю чергою, масово відмовляються співпрацювати з РФ.

"Місцевих мало, росіяни завозять десятки тисяч російських чиновників, вчителів, прокурорів, поліцейських. Саме з цих людей і формуватимуть комісії. Палітра різна. Привозять навіть із Сибіру. Привозять з Дагестану людей, які ледве розмовляють російською", - каже міський голова Мелітополя.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін останнім часом активізувався у публічному просторі перед початком своєї виборчої кампанії. Розвідка Британії каже, що кремлівські політтехнологи намагаються представити Путіна перед росіянами "патріотичним" кандидатом.

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